Важливий партнер Росії остерігається купувати її нафту
- Індія відмовляється приймати російські нафтові танкери, які потрапили під санкції США, незважаючи на валюту угоди.
- Нафтопереробні заводи Індії прагнуть співпрацювати лише з компаніями та танкерами, які не під санкціями, що обмежує їх вибір.
- Знижки на російську нафту Urals зменшились, що зменшує ціновий розрив з нафтою з Близького Сходу, знижуючи привабливість ризикувати санкціями.
Індія – це один із ключових партнерів Росії на ринку нафти в останні кілька років. Проте після останніх санкцій США проти Росії ситуація поступово змінюється.
Індія не ризикує купувати російську нафту
Індія на сьогодні відмовляється приймати нафтові танкери Росії, яка потрапили до санкційних списків. При цьому Індії не важливо, в якій валюті пропонують провести угоду. Виняток навіть не роблять для індійських рупій. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Нафтопереробників в Індії особливо турбує зростання витрат на транспортування нафти. Варто додати, що наприкінці 2024 року індійська компанія Reliance Industries уклала угоду з російським державним гігантом "Роснефть" угоду вартістю приблизно 13 мільярдів доларів. Це угода на 10 років, яка ознаменувала перехід Індії від давніх близькосхідних джерел до закупівель нафти з Росії.
Важливо! Проте міністр нафти Індії наголосив, що НПЗ прагнуть співпрацювати лише з компаніями та танкерами, які не потрапили під санкції США. Це означає, що нафтопереробні заводи фактично мають досить обмежену кількість доступних вантажів і суден.
Обмежена пропозиція російських танкерів, які не під санкціями, спровокували низку змін:
- По-перше, знижки на сорт російської нафти Urals до марки Brent зменшилися до 2,5 – 2,9 долара за барель на контракти з терміном постачання в березні. Для порівняння, для січневих пропозицій діяла знижка на рівні 3 – 3,5 долара за барель.
- Через вищі ціни на нафту з Росії зменшився ціновий розрив із нафтою, яку експортує Близький Схід. Цей показник впав з 6 – 7 доларів приблизно до 3 доларів за барель для індійських нафтопереробників. Тож індійським компаніям мають мало стимулів ризикувати з російською нафтою та потрапити під вторинні санкції.