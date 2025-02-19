Важливий партнер Росії остерігається купувати її нафту

Індія – це один із ключових партнерів Росії на ринку нафти в останні кілька років. Проте після останніх санкцій США проти Росії ситуація поступово змінюється.

Індія не ризикує купувати російську нафту

Індія на сьогодні відмовляється приймати нафтові танкери Росії, яка потрапили до санкційних списків. При цьому Індії не важливо, в якій валюті пропонують провести угоду. Виняток навіть не роблять для індійських рупій. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нафтопереробників в Індії особливо турбує зростання витрат на транспортування нафти. Варто додати, що наприкінці 2024 року індійська компанія Reliance Industries уклала угоду з російським державним гігантом "Роснефть" угоду вартістю приблизно 13 мільярдів доларів. Це угода на 10 років, яка ознаменувала перехід Індії від давніх близькосхідних джерел до закупівель нафти з Росії.

Важливо! Проте міністр нафти Індії наголосив, що НПЗ прагнуть співпрацювати лише з компаніями та танкерами, які не потрапили під санкції США. Це означає, що нафтопереробні заводи фактично мають досить обмежену кількість доступних вантажів і суден.

Обмежена пропозиція російських танкерів, які не під санкціями, спровокували низку змін: