Експорт нафти країни ОПЕК впав майже у 10 разів: все через війну на Близькому сході

Ірак експортував 10 мільйонів барелів нафти через Ормузьку протоку у квітні. Це менше на приблизно 93 мільйонів барелів на місяць до початку війни з Іраном.

Що відомо про експорт нафти Іраком?

Про це заявив новий міністр нафти країни Басім Мохаммед під час пресконференції в суботу, 16 травня, про що пише Reuters.

Читайте також Ізраїль створив таємну військову базу в пустелі Іраку для ударів по Ірану, – WSJ

Закриття Ормузької протоки через війну з Іраном скоротило експорт нафти із Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту та Іраку. Це й стало причиною різкого зростання цін.

Експорт через Ормузьку протоку є низьким і залежить від прибуття нафтових танкерів, які не заходять через страхування,

– сказав Басім Мохаммед під час своєї першої пресконференції після вступу на посаду.

Наразі Ірак видобуває 1,4 мільйона барелів нафти на добу. Експорт іракської нафти через трубопровід Кіркук – Джейхан відновився у березні після того, як Багдад та Курдський регіональний уряд домовилися про перезапуск поставок.

Ми експортуємо 200 тисяч барелів через турецький порт Джейхан і маємо план збільшити цей обсяг до 500 тисяч барелів,

– повідомив Мохаммед.

Ірак планує, зокрема, взаємодіяти з ОПЕК+ для збільшення виробничих та експортних потужностей країни. За словами міністра, Багдад прагне досягти отужності у 5 мільйонів барелів на добу завдяки цьому діалогу.

Водночас Ірак не має наміру виходити з ОПЕК+ чи ОПЕК, а також підтримує сильну організацію для забезпечення стабільних та прийнятних цін на нафту. Про це повідомили Reuters у квітні два іракські чиновники нафтової галузі.

Нагадаємо, що ОАЕ дійсно залишили ОПЕК. Це стало відомо із матеріалу Reuters від 3 травня.

У тексті посилалися на заяву міжурядової організації, яка була опублікована того ж числа.

У матеріалі від 28 квітня йдеться, що вихід ОАЕ – одного з найбільших виробників в ОПЕК – послаблює її контроль над світовими поставками нафти та поглиблює розкол між ОАЕ та їхнім сусідом Саудівською Аравією, яка фактично є лідером Організації.

Що означає вихід ОАЕ з ОПЕК та як це впливає на нафту?

Економіст Олег Пендзин розповів у коментарі для 24 Каналу, що вихід Об'єднаних Арабських Еміратів з переліку країн ОПЕК дає їм можливість максимально збільшити свій видобуток нафти. Таким чином, вдасться перекрити ті збитки, яких вони сьогодні зазнають. Але іншого боку, втрачається будь-який сенс перебування решти країн у спілці ОПЕК.

Економіст Віталій Шапран розказав, що зараз ринки, імовірно, не будуть гостро реагувати на вихід ОАЕ з ОПЕК. Але коли війна в Ірані завершиться то, Росія буде більш проблемно проникати на азійські ринки. Наразі ж ринки реагують саме на відносини США та Ірану.