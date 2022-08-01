Скільки грошей Україна отримала завдяки експорту електроенергії до ЄС та на що їх спрямують

Наприкінці червня 2022 року Україна почала експортувати електроенергію до Європи. Скільки за цей час вдалося країні заробити – читайте далі.

За даними урядової організації, яку створили при Міністерстві культурної та інформаційної політики України у 2021 році, завдяки експорту вдалося поповнити бюджет країни на сотні мільйонів гривень.

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Скільки заробила Україна від експорту електроенергії до ЄС

За останній місяць Україна заробила завдяки експорту електроенергію до країн Євросоюзу понад 700 мільйонів гривень. Це також прокоментували й в "Укренерго". Зокрема, очільник державної енергетичної компанії Володимир Кудрицький заявив, що отримані кошти спрямують на підготовку до опалювального сезону 2022 – 2023 років:

закупівлю вугілля,

вугілля, ремонт енергоблоків електростанцій та мереж.

Кудрицький також додав, що наразі йдеться про дохід від експорту з пропускною спроможністю на рівні 100 мегаватів. Відповідно, зі збільшенням обсягів експорту електроенергії з України зростатиме й сума доходів.

Україна активно працює над тим, аби відновити експорт своїх товарів. Для прикладу,перше судно із зерном, яке прямує до Лівану.

Експорт електроенергії з України до ЄС / Фото Pexels

Що відбувається на енергетичному ринку Євросоюзу

У країнах ЄС вартість електроенергії почала зростати ще у 2021 році. У грудні у багатьох державах зафіксували свої рекорди, повідомляє Statista. До головних факторів впливу віднесли:

збільшення попиту через відновлення економіки після пандемії коронавірусу;

відновлення економіки після пандемії коронавірусу; здорожчання природного газу та вугілля;

скорочення обсягів виробництва відновлюваної енергії через низьку швидкість вітру.

Ще більше цю тенденцію посилило повномасштабне вторгнення росії в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року. Тож експорт української електроенергії – це ще один крок на шляху до стабілізації ситуації на енергетичному ринку ЄС.

У червні народний депутат України Андрій Герус пояснив, що електроенергія буде, зокрема, заміщати й російську сировину на ринку. Натомість Україна зможе інтегруватися у європейський ринок.