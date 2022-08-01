Сколько денег Украина получила благодаря экспорту электроэнергии в ЕС и на что их направят

В конце июня 2022 Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу. Сколько за это время удалось стране заработать – читайте дальше.

По данным правительственной организации, созданной при Министерстве культурной и информационной политики Украины в 2021 году, благодаря экспорту удалось пополнить бюджет страны на сотни миллионов гривен.

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Сколько заработала Украина от экспорта электроэнергии в ЕС

За последний месяц благодаря экспорту электроэнергии в страны Евросоюза Украина заработала более 700 миллионов гривен. Это также прокомментировали в "Укрэнерго". В частности, глава государственной энергетической компании Владимир Кудрицкий заявил, что полученные средства направят на подготовку к отопительному сезону 2022-2023 года:

закупку угля,

угля, ремонт энергоблоков электростанций и сетей.

Кудрицкий также добавил, что речь идет о доходе от экспорта с пропускной способностью на уровне 100 мегаватт. Соответственно с увеличением объемов экспорта электроэнергии из Украины будет расти и сумма доходов.

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Украина активно работает над тем, чтобы возобновить экспорт своих товаров. К примеру,первое судно с зерном, которое следует в Ливан.

Экспорт электроэнергии из Украины в ЕС / Фото Pexels

Что происходит на энергетическом рынке Евросоюза

В странах ЕС стоимость электроэнергии начала расти еще в 2021 году. В декабре во многих государствах зафиксировали свои рекорды, сообщает Statista. К числу главных факторов влияния отнесли:

увеличение спроса из-за восстановления экономики после пандемии коронавируса;

восстановления экономики после пандемии коронавируса; подорожание природного газа и угля;

сокращение объемов производства возобновляемой энергии из-за низкой скорости ветра.

Еще больше эту тенденцию усилило полномасштабное вторжение россии в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Так что экспорт украинской электроэнергии – это еще один шаг на пути стабилизации ситуации на энергетическом рынке ЕС.

В июне народный депутат Украины Андрей Герус пояснил, что электроэнергия в частности будет замещать и российское сырье на рынке. Так Украина сможет интегрироваться в европейский рынок.