"Передвісник гірших часів": що відбувається з першою економікою світу

У другому кварталі 2022 року економіка США не просто не досягла очікуваних показників, але й продемонструвала негативну динаміку. Про що свідчить нові дані щодо першої економіки світу – читайте далі.

Протягом квітня – червня 2022 року економіка США впала на 0,9% у річному розрахунку. Натомість у другому кварталі очікували зафіксувати зростання на рівні 0,3%.

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Економіка США скорочується другий квартал поспіль

Таким чином, вже другий квартал поспіль валовий внутрішній продукт (ВВП) показує від'ємну динаміку зростання. Цілком ймовірно, це свідчить про те, що в американській економіці почалася технічна рецесія.

Про це йдеться в останньому звіті у звіті Бюро економічного аналізу. Серед факторів, які призвели до таких показників виділяють:

скорочення інвестицій у сферу нерухомості;

витрати федеральної влади,

запаси підприємств.

Водночас зростання у секторах експорту та витрат допомогло покращити економічну активність у порівнянні зі зниженням у попередньому кварталі на 1,6%. Економіст із банку Wells Fargo Тім Куінлан виділив чотири з шести факторів, на які зважають експерти Національного бюро економічних досліджень у контексті визнання рецесії, які продовжували сигналізувати зростання протягом травня. Йдеться про:

виробництво,

доходи,

зайнятість,

витрати.

Водночас економіст наголосив, що виробництво ймовірно втрачає обороти, люди починають витрачати менше. Натомість зростання рівня доходів заледве вдається втримувати на рівні з інфляцією, тоді як заявок по безробіттю стає все більше.

Ми не думаємо, що економіка в рецесії зараз. Але якщо наш прогноз правильний, то це не хибний слід, а передвісник гірших часів,

– додав економіст.

Як й інші економісти, Тім Куінлан не визначає економічні індикатори останнього кварталу як індикатори безпосередньо рецесії. Однак він підкреслив, що економіка сповільнюється і це все більше починає бути схожим на початок цього процесу. На його думку, це лише питання часу. Очікують що розголос про реальну рецесію почнеться на початку наступного року.

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