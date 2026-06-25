Фінансовий прогноз на друге півріччя 2026 року: що буде з доларом та депозитами в Україні

У другій половині 2026 року банківський сектор має всі передумови, аби залишатися стабільним та до міри прогнозованим. І це навіть попри низку ризиків — інфляцію, воєнний чинник, вартість імпорту, залежність від міжнародної допомоги тощо.

Який економічний прогноз на другу половину 2026 року

За ефективної монетарної стратегії НБУ, банки й надалі працюватимуть у зрозумілій кон’юнктурі, про що повідомив Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ГЛОБУС БАНКУ.

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Банкір вважає, що одним із головних чинників для банківської системи у другому півріччі залишатиметься інфляція, яка визначатиме подальші рішення Нацбанку щодо облікової ставки. Слід додати, що за підсумками травня інфляція в Україні становила 0,9% у місячному вимірі, а в річному – сповільнилася до 8,2%.

За прогнозом експерта, у другому півріччі (за відсутності нових цінових шоків) інфляція може становити вже 8 – 9% у річному вимірі.

Важливим фактором залишатиметься ситуація на ринку пального. Другим важливим фактором стане міжнародна фінансова підтримка України. Третім – війна.

За оцінкою Сергія Мамедова, у другому півріччі різких змін у депозитному сегменті не відбудеться. Банки й надалі будуть зацікавлені у залученні гривневих коштів.

Очікується, що середня дохідність за гривневими депозитами складе:

на 6 місяців – близько 14,5% річних;

на 9 місяців – близько 14% річних;

на 12 місяців – близько 14,5% річних.

А доцільність гривневого депозиту залежатиме від двох основних показників: фактичної інфляції та курсової динаміки. Для українців, які прагнуть зберегти можливість швидше скористатися коштами, оптимальними, як зазначив фахівець, можуть бути депозити на 6 – 9 місяців.

На думку експерта, у кредитному сегменті значну роль насамперед відіграватимуть державні програми. Серед ключових державних інструментів залишатимуться програми "Доступні кредити 5 – 7 – 9%" для бізнесу, єОселя для громадян, які прагнуть придбати власне житло.

А важливою передумовою для стабільної роботи банківського сектору буде ситуація на валютному ринку. Головним інструментом збереження прогнозованої курсової динаміки залишатиметься режим "керованої гнучкості".

Серед основних ризиків для курсу у другому півріччі:

загострення безпекової ситуації;

нові атаки на енергетичну та логістичну інфраструктуру;

потенційне погіршення ситуації на Близькому Сході;

збільшення попиту на валюту з боку імпортерів та інфляційний тиск.

А за базового сценарію у другому півріччі 2026 року курс долара може перебувати в коридорі 45,5 – 46,5 гривні за долар, а курс євро – в межах 52,5 – 53,5 гривні за євро.

Тобто очікується, що всі зміни у другому півріччі будуть очікувані та контрольовані. Тобто якесь різке падіння гривні малоймовірне.

Що ще варто знати про валюту

Нагадаємо, що наприкінці червня ситуація на валютному ринку залишатиметься доволі динамічною. Найімовірніше, що курс долара коливатиметься поблизу 45 гривень.

Водночас після рішення НБУ зберегти облікову ставку, українські фінустанови не отримали підстав для перегляду депозитних умов. Дохідність гривневих вкладів коливатиметься в межах 13 – 14,5% річних.