НБУ анонсував запуск нового формату гривні

Український Нацбанк повідомив про запуск пілотного проєкту, який пов'язаний із цифровою гривнею. Про проєкт розповів заступник голови Національного банку України Олексій Шабан.

НБУ запускає нову гривню

Національний банк України оголосив про підготовку пілотного проєкту із запровадження цифрової гривні. Це означає, що в Україні буде ще один формат – цифрова. Фактично йдеться про ще одну альтернативу поруч з готівковою та безготівковою гривнею, пише 24 Канал з посиланням на Центр економічної стратегії.

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Олексій Шабан повідомив, що громадяни України зможуть самостійно вирішувати, чи будуть вони користуватися цифровою гривнею, чи ні. Нагадаємо, що Нацбанк почав працювати над створенням е-гривні ще у 2016 році.

Що таке е-гривня Це електронна форма національної валюти України. Е-гривня є фіатною валютою, яку можна буде обміняти на готівкові або безготівкові активи у співвідношенні 1:1

Мовляв, цифрова гривня – це третя форма національної валюти України. За його словами, НБУ планує лише пілотувати певні технологічні аспекти, підтвердити або спростувати деякі гіпотези, які він має. Заступник очільника НБУ додав, що регулятор має на меті реалізувати проєкт е-гривні у відкритому середовищі. Тобто йдеться про реальних учасників, які будуть користуватися пілотними е-гривнями. Зокрема, Нацбанк шукатиме тих, кого зацікавить ідея участі в тестуванні цифрової гривні.

До теми! Шабан додав, що НБУ наразі не ухвалив рішення щодо старту емісії цифрової гривні. Проте в законні про платіжні послуги є стаття про такий вид валюти, як цифрова гривня.

Олексій Шабан розповів, що наразі НБУ шукає технологічного провайдера, який допоможе реалізувати платформу для проєкту е-гривні. З його слів, центробанк працює в цьому напрямку та вже отримав заяви про цікавість до проєкту від декількох банків в Україні.