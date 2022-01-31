Джонні Депп продасть власні картини у вигляді NFT: частина грошей піде на благодійність
Джерело:Forklog
Колекція Деппа складається з 11 111 NFT-токенів, однак на продаж потрапить лише 10 тисяч NFT-токенів. Частина з виручених коштів піде на благодійність.
Продаж NFT-токенів від Деппа
Відомо, що актор 1 111 NFT-токенів розподілить серед команди проєкту, шанувальників та благодійних організацій, адже лише 10 тисяч від колекції Деппа будуть виставлені на продаж Чверть виручених коштів з продажів токенів спрямують на благодійність.
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Як можна придбати токени
NFT випущено на блокчейні Ethereum. Придбати роботи Деппа можна на офіційному сайті проєкту. Купити їх можуть лише користувачі, що перемогли у лотереї.
Вторинний продаж NFT відкриють на маркетплейсі Rarible. У майбутньому власники токенів отримають право купувати фізичних копій картин.
Ми вирішили випустити серію портретів, але так, щоб отримати щось натомість. Можливість привітати моїх шанувальників і підтримати благодійні організації, які були такими важливими для моєї сім'ї, — неймовірний подарунок. Я сподіваюся, що ми зможемо створити навколо цих NFT нову спільноту друзів. Моя участь у цьому просторі лише починається,
– поділився актор.
Що таке NFT-токенТокен — це одиниця обліку в мережі блокчейн, за допомогою якої можна створювати цифрові цінності. З технологічної точки зору NFT-актив є цифровим сертифікатом, що прикріплений до будь-якого "цифрового товару", наприклад до зображення, відео, аудіо тощо. У цьому сертифікаті (токені) буде міститися вся інформація про товар. Тобто іншими словами токен — це ексклюзивне право на товар, тому володіючи ним, купуючи, продаючи або обмінюючи, усі ці операції здійснюються із самим товаром.
Дані AIN