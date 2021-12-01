Джек Дорсі покинув посаду гендиректора Twitter: як це вплинуло на акції компанії
Джерело:CNBC
Генеральний директор Twitter Джек Досі офіційно повідомив про своє рішення покинути цю посаду. Як на це відреагував ринок – читайте далі.
Джек Дорсі залишиться членом ради до закінчення терміну його повноважень у 2022 році.
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Twitter втрачає позиції на ринку після відставки Дорсі
Спершу коли новина про відставку Джека Дорсі не була підтверджена, активи гіганта соціальних мереж зросли на 11% до 52,27 долара. Проте після офіційної заяви бізнесмена день для цінних паперів Twitter закінчився з падінням на 2,7% – до 45,78 долара за штуку. Новим очільником компанії стане Параг Агравал, який до цього був технологічним директором Twitter.
Джек Дорсі, який є одним зі співзасновників цієї соціальної мережі у 2006 році, був генеральним директором до 2008 року, перш ніж був витіснений з посади. Пізніше він знову очолив Twitter у 2015 році, інформує CNBC. Після його останнього призначення акції компанії злетіли в ціні на 85%.
Джек Дорсі покинув пост гендиректора Twitter / Фото Unsplash
Ключові дані щодо статків Дорсі та вартості акцій Twitter:
- Forbes оцінює капітал співзасновника соціальної мережі Twitter у 11,5 мільярда доларів;
- За версією Bloomberg статки Джека Дорсі становлять 12 мільярдів доларів.
- Актуальна вартість акцій Twitter коливається на рівні 43,94 долара за кожну, тоді як ринкова капіталізація компанії становить 35,1 мільярда доларів, повідомляє Yahoo!Finace.