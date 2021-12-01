Джек Дорси покинул пост гендиректора Twitter: как это повлияло на акции компании

Генеральный директор Twitter Джек Доси официально сообщил о своем решении покинуть этот пост. Как на это отреагировал рынок – читайте дальше.

Джек Дорси останется членом совета до истечения срока его полномочий в 2022 году.

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Twitter теряет позиции на рынке после отставки Дорси

Сначала, когда новость об отставке Джека Дорси не была подтверждена, активы гиганта социальных сетей выросли на 11% до 52,27 доллара. Однако после официального заявления бизнесмена день для ценных бумаг Twitter закончился с падением на 2,7% – до 45,78 доллара за штуку. Новым руководителем компании станет Параг Агравал, до этого являвшийся технологическим директором Twitter.

Джек Дорси, являющийся одним из соучредителей этой социальной сети в 2006 году, был генеральным директором до 2008 года, прежде чем был вытеснен с должности. Позже он снова возглавил Twitter в 2015 году, сообщает CNBC. После его последнего назначения акции компании взлетели в цене на 85%.

Джек Дорси покинул пост гендиректора Twitter / Фото Unsplash

Ключевые данные по состоянию Дорси и стоимости акций Twitter: