Джек Дорси покинул пост гендиректора Twitter: как это повлияло на акции компании
Источник:CNBC
Генеральный директор Twitter Джек Доси официально сообщил о своем решении покинуть этот пост. Как на это отреагировал рынок – читайте дальше.
Джек Дорси останется членом совета до истечения срока его полномочий в 2022 году.
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Twitter теряет позиции на рынке после отставки Дорси
Сначала, когда новость об отставке Джека Дорси не была подтверждена, активы гиганта социальных сетей выросли на 11% до 52,27 доллара. Однако после официального заявления бизнесмена день для ценных бумаг Twitter закончился с падением на 2,7% – до 45,78 доллара за штуку. Новым руководителем компании станет Параг Агравал, до этого являвшийся технологическим директором Twitter.
Джек Дорси, являющийся одним из соучредителей этой социальной сети в 2006 году, был генеральным директором до 2008 года, прежде чем был вытеснен с должности. Позже он снова возглавил Twitter в 2015 году, сообщает CNBC. После его последнего назначения акции компании взлетели в цене на 85%.
Джек Дорси покинул пост гендиректора Twitter / Фото Unsplash
Ключевые данные по состоянию Дорси и стоимости акций Twitter:
- Forbes оценивает капитал соучредителя социальной сети Twitter в 11,5 миллиарда долларов;
- По версии Bloomberg капитал Джека Дорси составляет 12 миллиардов долларов;
- Актуальная стоимость акций Twitter колеблется на уровне 43,94 доллара за каждую, в то время как рыночная капитализация компании составляет 35,1 миллиарда долларов, сообщает Yahoo!Finace.