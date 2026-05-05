Чи зможуть українці отримати грошову допомогу від ООН у травні

Деякі українці зможуть отримати допомогу від ООН у травні. Ще у квітні ця організація відкорегувала порядок нарахування виплат. До того ж змінився розмір підтримки.

Які виплати від ООН можуть отримати українці у травні?

Наразі ООН надає виплати, залежно від ступеня вразливості та ситуації у конкретно взятому домогосподарстві, повідомляє організація.

Наприклад, наразі 12 300 гривень на людину на 3 місяці можуть отримати:

ті, хто був змушений евакуюватися чи покинути житло, яке знаходиться недалеко від лінії фронту;

люди, що постраждали через обстріли.

Також є низка допомог, які зараз УВКБ ООН не реалізує. Йдеться про:

1 800 гривень на людину – ця підтримка надавалась жителям районів біля лінії фронту;

2 000 – 3 000 гривень – отримували ВПО, що не мали доступу до державних виплат.

Хто саме має право на допомогу від ООН?

Починаючи з квітня, на допомогу мають право саме:

особи, що перемістилися з ТОТ;

особи, житло яких, пошкоджено внаслідок бомбардувань;

особи, які мають непридатне житло через воєнні дії;

евакуювалися з територій, які знаходяться у 50-кілометровій зоні від лінії фронту або ж – українсько-російського кордону;

домогосподарства, де один з членів родини був госпіталізований чи потребує лікування внаслідок ракетного удару, чи атаки безпілотника.

Зауважимо, кінцеве рішення щодо надання допомоги ухвалюється згодом. Спочатку потрібно пройти реєстрацію. Наразі за цю процедуру відповідає БФ "Право на захист", робота кожного підрозділу фонду регулюється окремо, повідомляється на офіційному сайті.

Які критерії беруться до уваги при перевірці домогосподарства для надання допомоги від ООН?