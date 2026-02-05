Яка передбачена допомога на поховання в Україні?

Зокрема розмір підтримки залежить від закону, відповідно до якого було призначено пенсію померлій людині, про що зазначає ПФУ.

Сума допомоги може становити від двох до трьох місячних пенсій або не менше п’ятикратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026 році він становить 3 328 гривень.

Щодо закону: якщо пенсіонер отримував пенсію з урахуванням ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", то підтримка виплачується в розмірі двомісячної пенсії, яку отримувала особа на момент смерті.

Якщо йдеться про закон "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то людині, яка здійснила поховання, виплачується допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 16 640 гривень.

Зверніть увагу! Допомога на поховання не виплачується, якщо особа перебувала на повному державному утриманні, й установа, де померла людина, здійснила поховання за рахунок бюджетних коштів.

Особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає наступні документи:

паспорт та ідентифікаційний код;

заяву про виплату допомоги на поховання (заповнюється під час прийому);

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера;

свідоцтво про смерть.

Якщо пенсіонер помер за межами України, і реєстрація смерті проведена компетентними органами іншої країни, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок слід надати свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті.

Строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується,

– додали у Пенсійному фонді.

Важливо! Відмовити у наданні послуги можуть, якщо подано не всі необхідні документи або вони не відповідають вимогам законодавства. Про це зазначили у Дії.

Що ще слід знати українцям про виплати?