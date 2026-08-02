До пенсії додадуть до 1100 гривень: кому з українок призначать виплату

В Україні окремі жінки можуть отримувати спеціальну надбавку до пенсії, яка у 2026 році сягає понад 1 000 гривень на місяць. Така виплата є довічною та призначається додатково до основної пенсії.

Хто має право на надбавку?

Таку виплату призначають у межах Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Право на неї мають жінки, які народили або усиновили та виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку.

У визначених законом випадках надбавку також можуть призначити батькові, якщо саме він займався вихованням дітей. А сама надбавка виплачується незалежно від виду пенсії.

Зауважте! Її можуть отримувати одержувачі пенсії за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Який розмір надбавки у 2026 році?

Розмір виплати залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 гривень, а сама надбавка визначається у відсотках від цієї суми.

Залежно від кількості дітей пенсіонерки можуть отримувати:

за п'ятьох дітей – 35% (908 гривень);

за шістьох дітей – 36% (934 гривні);

за сімох дітей – 37% (960 гривень);

за вісьмох дітей – 38% (986 гривень);

за дев'ятьох дітей – 39% (1 012 гривень);

за десятьох і більше дітей – 40% (1 038 гривень).

Оскільки розмір виплати прив'язаний до прожиткового мінімуму, після його перегляду сума надбавки також може змінюватися.

Чому не всі отримують цю виплату?

Попри наявність законного права, надбавку не призначають автоматично. Для її оформлення необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та документами, які підтверджують право на виплату.

Разом із заявою необхідно подати документи, що підтверджують право на надбавку, зокрема:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи про страховий стаж;

свідоцтва про народження дітей або інші документи, які підтверджують їх виховання до шестирічного віку.

Після перевірки документів Пенсійний фонд ухвалює рішення про призначення доплати.

Які ще надбавки можуть отримувати пенсіонерки?

Окрім виплати за особливі заслуги перед Україною, жінки можуть претендувати й на інші доплати до пенсії, якщо відповідають встановленим законом вимогам.