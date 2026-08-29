Хто може розраховувати на підвищення пенсії від держави

Українські пенсіонери, які досягають відповідного віку, отримують щомісячні компенсаційні виплати без необхідності особисто звертатися до установ чи подавати заяви. Розмір такої фінансової підтримки залежить від вікової категорії громадян, нагадують у Пенсійному фонді.

Для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно передбачена щомісячна надбавка у розмірі до 300 гривень. Громадяни у віковій категорії від 75 до 79 років отримують до 456 гривень, а після досягнення 80 років сума доплати зростає до 570 гривень.

Зверніть увагу! При цьому вікові компенсації не підсумовуються між собою, а замінюють одна одну при переході до наступної вікової групи. Наприклад, коли пенсіонерові виповнюється 75 років, його виплата збільшується лише на різницю між надбавками, тобто на 156 гривень, а не на повні 456 гривень.

Обмеження за розміром пенсійного забезпечення

Сам факт досягнення 70 чи більше років не гарантує автоматичного підвищення щомісячних виплат. Головною умовою для отримання такої державної підтримки є загальний розмір пенсійного забезпечення громадянина.

Якщо сукупна пенсія разом із усіма індексаціями, цільовою допомогою, надбавками за понаднормовий стаж та іншими доплатами перевищує 10 340,35 гривні хоча б на одну гривню, вікова компенсація не призначається. Держава встановлює цей поріг як граничну межу для нарахування додаткових компенсацій.

У разі, коли повна надбавка виводить загальний розмір виплати за межу 10 340,35 гривні, доплату нараховують лише частково – до досягнення цієї суми.

Особливості нарахування коштів та мінімальні гарантії

Нарахування компенсації починається безпосередньо від дня народження пенсіонера, а не з першого числа місяця. Через це під час першої виплати сума буде меншою, адже її розраховують пропорційно кількості днів після настання відповідного віку.

Вже з наступного місяця пенсіонер отримує доплату в повному обсязі. Окрім вікових надбавок, в Україні також діють мінімальні гарантовані розміри пенсій для людей із необхідним страховим стажем, які у 2026 році становлять від 3 725 гривень для осіб до 70 років до 4 213 гривень для пенсіонерів віком від 80 років.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, пенсіонери, які мешкають або офіційно працюють у гірській місцевості, мають право на додаткову 20% надбавку до основної пенсії за умови подання відповідної заяви та підтвердних документів.