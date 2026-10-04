Хто з жінок зможе отримати доплату у 1000 гривень

Вже цього місяця Пенсійний фонд України почне виплачувати додаткові кошти жінкам, які народили та виховали п'ятьох і більше дітей до шестирічного віку. Йдеться про спеціальну доплату, яка розраховується у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Річ у тім, що у 2026 році базовий прожитковий мінімум для пенсіонерів становить 2 595 гривень, і саме від нього залежить фінальна сума у вашому гаманці.

Якщо жінка виховала п'ятьох дітей, їй гарантовано нарахують 35% від цього показника, що дорівнює 908 гривням щомісяця.

За кожну наступну дитину держава додає ще 1%.

Відповідно, за шістьох дітей доплата складе 934 гривні (36%), за сімох – 960 гривень (37%), а матері-героїні з десятьма і більше дітьми отримають максимальні 1 038 гривень (40%).

Важливо! Ці гроші додаються до основного виду виплат: пенсії за віком, інвалідністю, вислугою років або у зв’язку з втратою годувальника. Варто пам'ятати, що такі ж правила діють і для офіційно усиновлених дітей.

Що потрібно зробити для отримання грошей

Українська система соціальних виплат побудована так, що більшість надбавок мають заявний характер. Це означає, що кошти не з'являться на вашому рахунку автоматично.

Для призначення виплати необхідно особисто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду та подати відповідну заяву з документами, що підтверджують статус багатодітної матері.

Нагадаємо, що українська пенсійна система передбачає й інші вузькопрофільні бонуси, які залежать від віку чи статусу. Як вже повідомлялося, непрацюючі військові пенсіонери та особи з інвалідністю можуть оформити щомісячну доплату в розмірі майже 1 300 гривень на кожного неповнолітнього члена сім'ї, якого вони утримують.