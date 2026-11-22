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Чому сума надбавки може бути меншою

Українська пенсійна система передбачає щомісячні вікові компенсації, але повну суму держава нараховує далеко не всім. Головна вимога полягає в тому, що загальний розмір пенсії після додавання бонусу не повинен перевищувати жорстку межу у 10 340,35 гривні, про що пише Пенсійний фонд України.

Закон чітко фіксує максимальні розміри такої підтримки залежно від віку людини. Від 70 до 75 років можна розраховувати на суму до 300 гривень, від 75 до 80 років – до 456 гривень, а після 80 років ліміт зростає до 570 гривень.

Як працює математика виплат на конкретному прикладі

Фактичний розмір доплати завжди визначають з урахуванням уже призначеної пенсії. Якщо ваші щомісячні надходження вже близькі до встановленого державою максимуму, компенсація буде урізаною.

Наприклад, якщо 80-річний пенсіонер отримує базову виплату у розмірі 10 200 гривень, він не побачить на картці максимальні 570 гривень. Замість цього йому нарахують лише 140,35 гривні – рівно стільки, скільки не вистачає до ліміту у 10 340,35 гривні.

Чи потрібно йти до державних установ за грошима

Для отримання цих коштів оббивати пороги соціальних служб чи писати окремі заяви не доведеться. Пенсійний фонд вмикає нарахування абсолютно автоматично з дня досягнення людиною відповідного віку.

Приємним нюансом є те, що право на цю компенсацію не залежить від виду вашої пенсії чи загальної тривалості страхового стажу. Більше того, гроші стабільно надходитимуть навіть тим пенсіонерам, які продовжують офіційно працювати.

Які ще фінансові бонуси доступні українцям

Як вже повідомлялося раніше, вікова надбавка – не єдиний спосіб збільшити свої доходи. Зокрема, українці можуть отримувати доплату за понаднормовий стаж, де кожен додатковий рік роботи понад норму оцінюється в 1% від прожиткового мінімуму.

Крім того, самотні пенсіонери віком від 80 років, які потребують стороннього догляду, мають право на спеціальну допомогу у розмірі 1038 гривень. Таку ж суму можуть оформити багатодітні матері, які виховали десятьох і більше дітей, проте для цих виплат вже необхідно подавати особисту заяву.