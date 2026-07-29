Саме ці пенсіонери отримають понад 1000 гривень у серпні

У серпні частина пенсіонерів отримає спеціальну надбавку. Йдеться саме про багатодітних матерів. Ця виплата гарантується Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Які умови отримання такої доплати?

На цю доплату можуть розраховувати матері, які народили та виховували до шестирічного віку п'ятьох або більше дітей. Як розповіла 24 Каналу юрист Анастасія Руденко, під поняття про опіку чи виховання ураховуються як рідні, так і законно усиновлені діти.

Анастасія Руденко, Юрист АО "ВІННЕР ПАРТНЕРС" На відміну від вікових надбавок, пенсія за особливі заслуги встановлюється за заявним принципом. Якщо жінка виховала 5 і більше дітей, але під час оформлення основної пенсії не надавала підтверджуючих документів про це, ПФУ не визнає доплату самостійно.

Виправити таку ситуацію можливо, для цього необхідно звернутись у ПФУ. Зробити це можна особисто та через вебпортал. Аби підтвердити право на таку доплату, необхідно подати пакет документів:

ІПН;

свідоцтва про народження всіх дітей;

документи, що підтверджують виховання дітей до 6-річного віку (наприклад, паспорти дітей).

Така доплата залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2026 цей показник – 2 595 гривень). Наразі вона від 35% до 40%. Точний відсоток залежить від кількості дітей та наявних державних нагород. Тобто, станом на 2026 рік, ця доплата коливається в межах від 908,25 до 1 038 гривень.

До слова, жінки, які народили п'ятьох або більше дітей та виховали їх до 6 років, мають право на дострокове призначення пенсії. Вони можуть піти на заслужений відпочинок після досягнення 50 років. Але це реально лише за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу.

Зауважимо, найраніше вийти на пенсію на загальних умовах зараз можна в 60 років. Водночас мінімум стажу, який для цього потрібно набути, складає – 33 роки.