Кому держава гарантує надбавку у 50%?

За інформацією Пенсійного фонду, держава гарантує цю надбавку рядовому, сержантському, старшинському та офіцерському складу. Виняток становлять лише ті, хто проходив строкову службу.

Претендувати на гроші можуть пенсіонери, які вже не працюють і отримують виплати за вислугу років. Також право на бонус мають громадяни з І-ІІІ групами інвалідності.

Довідково: Розмір фінансової підтримки чітко прив'язаний до прожиткового мінімуму станом на 1 січня календарного року. Оскільки у 2026 році цей показник зріс до 2595 гривень, сума доплати автоматично збільшилася до 1297 гривень на місяць.

Жорсткі умови нарахування

Головна вимога для отримання коштів полягає в тому, що непрацездатний член родини не повинен мати власних джерел доходу від держави. Тобто йому не нараховується звичайна пенсія, соціальна допомога для осіб з інвалідністю чи виплати для одиноких матерів.

У разі наявності у громадянина одночасного права на різні види соцдопомоги і на надбавку за непрацездатних рідних, дозволяється оформити лише одну з них на власний розсуд,

– пояснюють у відомстві.

Щоб гроші почали надходити на картку, потрібно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду із заявою. Із собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, документи про родинні зв'язки та довідку про спільне проживання.

Які ще бонуси існують для пенсіонерів

Нагадаємо, раніше ми писали, що восени українці також можуть розраховувати на автоматичні вікові надбавки. Зокрема, громадянам від 70 до 74 років щомісяця доплачують до 300 гривень, а після 80 років ця сума зростає до 570 гривень.

Головна умова для отримання цих вікових коштів – загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340 гривень. Крім того, багатодітні матері, які виховали щонайменше п'ятьох дітей, мають право на доплату від 908 гривень.