За що чоловіки можуть отримувати додаткові гроші

Чоловіки після досягнення 60 років у певних випадках можуть отримувати надбавку до пенсії за особливі заслуги перед Україною. Зокрема, право на таку виплату мають батьки, які самостійно виховали п'ятьох і більше дітей до шестирічного віку, нагадує Пенсійний фонд.

Водночас для чоловіків діють додаткові умови. Зокрема, батько має виховувати дітей самостійно через те, що мати померла або була позбавлена батьківських прав. Під час визначення права на доплату враховуються також усиновлені діти.

Довідково! Розмір надбавки залежить від підстави для її призначення та визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році такий прожитковий мінімум становить 2 595 гривень, тому розмір доплати залежить від встановленого відсотка.

Як оформити доплату до пенсіх чоловікам

Така надбавка не призначається автоматично. Пенсіонеру потрібно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою та документами, які підтверджують право на виплату.

Зокрема, можуть знадобитися свідоцтва про народження дітей, документи про їхнє виховання батьком та підтвердження обставин, через які батько самостійно виховував дітей.

Важливо! Право на доплату потрібно підтвердити документально. Самого факту наявності п'ятьох дітей недостатньо, якщо не виконані інші передбачені законом умови.

Які ще доплати можуть отримувати пенсіонери

Окремо від надбавки за особливі заслуги в Україні діють вікові доплати до пенсії. Їх розмір залежить від віку людини: після досягнення 70 років пенсіонерам встановлюють доплату до 300 гривень, з 75 років – до 456 гривень, а після 80 років – до 570 гривень.

Водночас така доплата залежить не лише від віку. Вона встановлюється за умови, що загальний розмір пенсійної виплати не перевищує визначений законодавством показник. Для вікової доплати у 2026 році застосовується обмеження 10 340,35 гривні.