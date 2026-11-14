Доплата у 30 тисяч для українців: кому нарахують гроші цієї зими

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Кому держава нарахує додаткові кошти

У листопаді 2026 року Кабінет Міністрів України поновив програму виплат для працівників, які відновлюють критичну інфраструктуру після російських обстрілів. Йдеться про щомісячну доплату в розмірі 30 тисяч гривень, яка діятиме до кінця опалювального сезону в березні 2027 року.

Гроші передбачені для фахівців електроенергетики, тепло-, газо- та водопостачання, а також комунальників і залізничників. Проте, як пояснює 24 Каналу адвокат і керівник ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова, сам факт роботи в енергетичній компанії не гарантує виплату.

Офісний працівник не отримає цих грошей, адже головна умова – це безпосередня участь в аварійно-відновлювальних роботах на пошкоджених об'єктах.

Що робити у разі затримки або невиплати грошей

Ця доплата не замінює основну зарплату, нічні чи надурочні виплати. Якщо ви працюєте на відновленні інфраструктури, але грошей не отримали, експертка радить письмово звернутися до роботодавця.

У заяві варто вимагати підтвердження вашої участі в програмі та пояснення причин затримки. Обов'язково зберігайте накази, табелі та акти виконаних робіт, щоб мати докази на випадок суперечок.

Наразі остаточний механізм оподаткування залежить від нормативних актів та Податкового кодексу. Тому не варто автоматично розраховувати, що на руки ви отримаєте рівно 30 тисяч гривень, адже із цієї суми можуть бути стягнуті відповідні податки та збори.

Що відомо про підтримку населення та бізнесу

Як ми писали раніше, Кабінет Міністрів запустив єдину онлайн-платформу, на якій зібрав державні програми енергетичної підтримки для населення та бізнесу.

Скористатися доступними програмами можуть ОСББ, житлові кооперативи, власники таунхаусів і приватних будинків, а також ФОПи. Зокрема, підприємці можуть отримати кредити під 0% на придбання генераторів.