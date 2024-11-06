Перемога Трампа підвищила вартість доларових облігацій України

Доларові облігації України подорожчали після того, як обіцянки Дональда Трампа щодо прискорення завершення війни з Росією стали ключовою темою після його переобрання президентом США.

Як зросла вартість доларових облігацій України

ВВП-варранти України, що є різновидом боргових цінних паперів з виплатами, привʼязаними до економічного зростання – торгувалися на рівні понад 73,6 цента за долар, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, коли ціна цих паперів падала до менш ніж 15 центів.

Облігації відображають ймовірність того, що війна може закінчитися раніше, а не фокусуються на тому, як виглядатиме ця угода,

– сказав Тис Лоу, керуючий портфелем у Ninety One UK Ltd.

Керівники фондів почали купувати доларові облігації України в останні тижні, коли ймовірність президентства Трампа стала більш реальною. Сьогодні ці облігації стали одними з найбільш прибуткових на ринках, що розвиваються за відсотковим зростанням.

Цікаво! Зростання українських облігацій виділялося на фоні загального падіння валют та акцій на ринках, що розвиваються, де інвестори побоюються можливого введення Трампом мит на торгівлю.