Квартира у Львові лише за одну банкноту: ви точно її не бачили раніше

Найбільша колись наявна доларова банкнота мала номінал 100 000. Наразі ця банкнота є лише пам'яткою. Проте ще у минулому столітті її активно використовувала ФРС.

Для чого насправді використовували банкноту 100 000 доларів?

Вперше ця банкнота "побачила світ" у 1934 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на National Museum of American History.

Її випускали не для готівкового обігу. Цю банкноту використовували винятково для внутрішніх розрахунків між банками ФРС.

Зверніть увагу! Володіння цією банкнотою приватною особою вважається незаконним.

На банкноті 100 000 доларів зобразили – Томаса Вудро Вільсона. Це 28 президент США.



Який вигляд мала купюра 100 000 доларів США / Зображення National Museum of American History

В готівковому обігу найбільший номінал банкноти був – 10 000 доларів. Наразі ця купюра не використовується. Річ у тім, що її вивели з обігу ще у минулому столітті, повідомляє ресурс U.S.Currency.

Зауважимо, що наразі найбільшим номіналом серед доларових банкнот є 100. Проте раніше існували купюри 500, 1000 та 5 000 доларів. Їх вивели з обігу через відсутність потреби у таких банкнотах.

Що ще важливо знати про долари зараз?