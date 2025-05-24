Які долари не приймають

Згідно з чинним законодавством, фінансові установи мусять приймати всі доларові банкноти, випущені після 1914 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на UnexBank.

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Однак існують випадки, коли обмін може бути ускладнений або навіть неможливий. До таких ситуацій належать:

Пошкоджені долари

Банкноти, які мають значні пошкодження, такі як розриви, зміна первісного кольору, відсутність частини купюри, значні забруднення або пошкодження захисних елементів, можуть бути відхилені. Такі купюри вважаються непридатними для обігу

Долари, які вийшли з обігу

Всі долари, випущені після 1914 року, є дійсними, попередні ж випуски вже виведені з обігу, тож не приймаються фінустановами.

Якщо касир визначить вашу банкноту як сумнівну, тобто припустить можливість її підробки, то має відправити її на експертизу. Обмін відбудеться лише за умови, якщо в ході експертизи доведуть , що це не фальшивка, а справжня купюра. Підробку ж банк обов’язково вилучить і повідомить про неї клієнта та правоохоронні органів.

Чому українські обмінники можуть не прийняти старі купюри

Попри те, що всі банкноти долара США, випущені після 1914 року, офіційно залишаються законним платіжним засобом, українські банки та обмінники часто відмовляються приймати певні серії. Особливо це стосується доларів 1996 року, 2003 та 2006.

Згідно з постановою Нацбанку, фінансові установи мусять приймати всі чинні доларові банкноти, випущені після 1914 року, якщо вони не пошкоджені та не є підробками. Відмова у прийомі таких купюр є порушенням правил обміну.

Чи приймають долари 1996, 2003 та 2006 року

Найчастіше проблеми виникають з обігом банкнот номіналом 100 доларів старих серій. Основні причини небажання приймати такі банкноти:

Застарілі захисні елементи

Долари 2003 року та 2006 року не мають сучасних технологій захисту, таких як 3D-стрічка або покращена водяна мітка, що робить їх вразливішими до підробок.

Низький попит

В обігу переважають новіші випуски, тож обмінники можуть відмовлятися приймати старі банкноти через труднощі з їхньою подальшою реалізацією

Долларові банкноти так званого "старого зразка" приймаються банками згідно встановлених правил. Якщо вам відмовили в обміні доларів 2006 року або 1996 та 2003, можна пошукати інші обмінники фінансових компаній, які можуть працювати зі старими серіями чи скористатися у банку послугою інкасо.