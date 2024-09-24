Стали непотрібні: які долари США більше не випускають

Долар США – одна з найвпливовіших валют світу. Історія долар багата на зміни та трансформації, які стосувалися найрізноманітніших аспектів. Проте існують банкноти доларів, які більше не випускають.

Які долари США більше не випускають

Міністерство фінансів США та Федеральна резервна система ухвалили рішення про припинення випуску деяких банкнот долара. Відповідне рішення регулятори ухвалили 14 липня 1969 року. Про це повідомляє Бюро гравіювання і друку.

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Йдеться про купюри номіналом 500, 1000, 5000 і 10 тисяч доларів. Їх більше не випускають через відсутність такої потреби. Цікаво, що востаннє вище згадані банкноти надрукували аж в 1945 році. Проте вони все ще залишаються законним платіжним засобом та навіть можуть бути в обігу. Але, найімовірніше, ці купюри зберігають нумізмати та колекціонери.

На сьогодні центральний банк США випускає банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів. Усі купюри, які були надруковані з 1914 року є дійсними. Зокрема, вони придатні для обміну. Крім того, Федеральний резерв не запроваджував ніяких обмежень щодо проведення будь-яких розрахунків з доларами будь-яких номіналів.