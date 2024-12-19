Чи приймають банки та обмінники "старі" долари

Долар – це одна із найпопулярніших іноземних валют в Україні. Через це часом виникають питання щодо того, чи вийде обміняти так звані "старі" долари в Україні.

Що робити зі "старими" доларами

В Україні до так званих старих доларів відносять купюри, які випустили в 1996 році. Це пов'язано з тим, що наступні покоління банкнот випускали з іншим дизайном та новими захисними елементами, пише 24 Канал.

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Проте усі долари, які випущені з 1914 року, є дійсними та мають статус законного платіжного засобу. У Нацбанку наголошують, що банки та обмінники в Україні мають приймати усі долари, які пройшли перевірку на справжність та без ознак значного зношення та/ або пошкодження.

Ні рік випуску банкноти, ні номінал не мають відігравати під час операцій. Варто нагадати, що "старі" долари – це виключно формальне найменування для американської валюти.