Багато хто зустрічав долари зі штампом. Таку валюту ще називають маркованою. При чому, штампи можуть виглядати зовсім по-різному.
Чи підлягають обміну долари, де є штамп?
Фінансові установи України зобов'язані обмінювати усі банкноти, які пройшли перевірку та не вважаються значно зношеними, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Зауважимо, що НБУ скасував поняття незначно зношених банкнот ще у 2023 році. Відповідно, ці купюри зобов'язані обмінювати.
Водночас значно зношені банкноти віддаються на інкасо, це спеціальна процедура при якій:
- вашу банкноту банк передає іноземному банку-кореспонденту, аби провести обмін;
- після здійснення цього обміну, ви отримуєте не всю суму, адже інкасо відбувається за тарифами фінустанови (себто з вирахуванням комісії).
Зверніть увагу! Аби відбувся обмін, штамп або печатка не мають перевищувати загальну площу у 200 міліметрів у квадраті.
Чому на банкнотах можуть бути штампи?
Варіантів чому на купюрі є штампи багато. Серед основних версій варто виділити:
- невеликі печатки використовують в країнах Африки, аби точно пересвідчитись, що ці долари справжні;
- також часто кажуть, що ці штампи використовують шахраї або, навпаки – правоохоронці;
- інколи мітки на валюті ставить казино.
Важливо! Це можуть бути контрольні позначки, зокрема, з Центробанку.
Що потрібно знати про курс долара зараз?
Протягом жовтня курс долара буде стабільним. Коливання очікуються незначні. Імовірно, долар перебуватиме в межах 41,20 – 42,20 гривень.
Протягом цього тижня, тобто, з 13 по 19 жовтня валюта перебуватиме в межах 41,20 – 41,60 гривні за долар на міжбанку. А от на готівковому ринку курс очікується: 41,25 – 41,65 гривні.
Зауважте! 13 жовтня офіційний курс долара в Україні – 41,60 гривні, повідомляє НБУ.