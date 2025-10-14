Багато хто зустрічав долари зі штампом. Таку валюту ще називають маркованою. При чому, штампи можуть виглядати зовсім по-різному.

Чи підлягають обміну долари, де є штамп?

Фінансові установи України зобов'язані обмінювати усі банкноти, які пройшли перевірку та не вважаються значно зношеними, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Зауважимо, що НБУ скасував поняття незначно зношених банкнот ще у 2023 році. Відповідно, ці купюри зобов'язані обмінювати.

Водночас значно зношені банкноти віддаються на інкасо, це спеціальна процедура при якій:

вашу банкноту банк передає іноземному банку-кореспонденту, аби провести обмін;

після здійснення цього обміну, ви отримуєте не всю суму, адже інкасо відбувається за тарифами фінустанови (себто з вирахуванням комісії).

Зверніть увагу! Аби відбувся обмін, штамп або печатка не мають перевищувати загальну площу у 200 міліметрів у квадраті.

Чому на банкнотах можуть бути штампи?

Варіантів чому на купюрі є штампи багато. Серед основних версій варто виділити:

невеликі печатки використовують в країнах Африки, аби точно пересвідчитись, що ці долари справжні;

також часто кажуть, що ці штампи використовують шахраї або, навпаки – правоохоронці;

інколи мітки на валюті ставить казино.

Важливо! Це можуть бути контрольні позначки, зокрема, з Центробанку.

Що потрібно знати про курс долара зараз?

Протягом жовтня курс долара буде стабільним. Коливання очікуються незначні. Імовірно, долар перебуватиме в межах 41,20 – 42,20 гривень.

Протягом цього тижня, тобто, з 13 по 19 жовтня валюта перебуватиме в межах 41,20 – 41,60 гривні за долар на міжбанку. А от на готівковому ринку курс очікується: 41,25 – 41,65 гривні.

Зауважте! 13 жовтня офіційний курс долара в Україні – 41,60 гривні, повідомляє НБУ.