Коли США випустять долари нового зразка: чекати залишилося недовго
- Федеральний резерв США оновить дизайн банкнот: 10 доларів у 2026 році, 50 доларів у 2028 році, 20 доларів у 2030 році, 5 доларів у 2032 році та 100 доларів у 2034 році.
- Всі долари, випущені з 1914 року, залишаються дійсними і приймаються для обміну, якщо вони у належному стані та пройшли перевірку на справжність.
США час від часу оновлюють дизайн банкнот долара, а також додають нові елементи захисту. Федеральний резерв уже має чіткий графік виписку нових купюр доларів.
Коли США випустять банкноти нового зразка
Долар США – це одна із найвідоміших валют у світі, яку активно використовують у міжнародній торгівлі та як резерву валюту. При цьому центробанк США періодично змінює дизайн банкнот долара. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bureau of Engraving and Printing.
Варте уваги Ціни на нафту різко впали: до чого тут заклик Трампа до Саудівської Аравії
Серед головних цілей американського регулятора – посилення безпекового аспекту. Річ у тому, що купюри долара мають бути максимально стійкими до різних варіацій підробок. Додають, що способи фальсифікації валюти у сучасному світі стають все більш винахідливими.
Федеральний резерв уже оприлюднив графік оновлення дизайну банкнот долара:
- 10 доларів – 2026 рік;
- 50 доларів – 2028 рік;
- 20 доларів – 2030 рік;
- 5 доларів – 2032 рік;
- 100 доларів – 2034 рік.
Водночас варто додати, що на сьогодні дійсними є всі долари, які випустили з 1914 року, за даними НБУ. Банкноти не залежно від року випуску мають приймати банки та обмінники в Україні, якщо вони у належному стані для обміну та пройшли перевірку на справжність.