У Росії виникла нова проблема. Тривожною інформацією для росіян поділилися особи, які пов'язані з обміном валюти. Йдеться про долари США.

Дефіцит доларів нового зразка в Росії

У Росії заговорили про нестачу так званих "нових" доларів. Це стосується як банків, так і обмінників в Росії, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Додають, що долари нового зразка зникли з російських банків. Тоді як в пунктах обміну нові долари стали рідкістю. Зі слів особи, яка обізнана з ситуацією, їм просто немає звідки брати долари нового зразка. Мовляв, співробітники обмінних пунктів продають те, що їм приносять клієнти.

Нагадаємо, що Федеральна резервна система США оприлюднила графік оновлення банкнот доларів, які в обігу. Цей процес планують почати в 2026 році.

Ба більше, очікують, що після цьогорічного сезону відпусток доларів нового зразка буде ще менше. Співробітниця обмінника заявила, що нові банкноти доларів просто вивозять за кордон, тоді як назад їх ніхто не привозить.

Навіть, якщо вдається знайти долари нового зразка, то купити їх не так просто. Досить часто за такі купюри вимагають заплатити спеціальну комісію. Нібито за кожні 100 доларів нового зразка необхідно доплатити понад 200 рублів.