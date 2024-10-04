Король валютного ринку: фото усіх купюр долара, які є в обігу

Долар США – це одна із найвпливовіших валют у світі. Тож, долар знаходиться у центрі уваги на постійній основі. Зокрема, актуальним залишається питання, які є банкноти долара.

Які існують долари

Федеральна резервна система США випускає долари з такими номіналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів, інформує USA GOV. Водночас найбільша купюра, яка є в обігу і яку продовжують випускати, – це 100 доларів.

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За останні 20 років центральний банк оновили дизайн та елементи захисту більшості номіналів доларів, які є в обігу. Згідно з даними The US Currency Education Program, йдеться про такі банкноти:

5 доларів – 2008 рік;

10 доларів – 2006 рік;

20 доларів – 2003 рік;

50 доларів – 2004 рік;

100 доларів – 2013 рік.

Федеральний резерв не змінював дизайн лише двох купюр. Йдеться про банкноти номіналом в 1 та 2 долари.

Нагадаємо, що центробанк США оприлюднив графік оновлення банкнот доларів на наступні роки. Цей процес буде тривати з 2026 року до 2034 року.