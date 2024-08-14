Як завдяки банкноті у 2 долари заробити тисячі доларів: за які купюри готові боротися

Долар – це дуже популярна валюта в Україні, яку використовують для захисту власних збережень. Проте американська валюта підходить не лише для купівлі та інвестицій. Для прикладу, деякі банкноти долара можуть коштувати чимало.

Скільки коштує 2 долари на ринку

Деякі банкноти номіналом у 2 долари може коштувати тисячі доларів серед колекціонерів, згідно з даними U.S. Currency Auctions (USCA). Додають, що майже всі по-справжньому цінні банкноти були надруковані протягом 19 століття.

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Проте купюри номіналом 2 долари, які випускали протягом останніх 30 років, теж можуть коштувати сотні доларів. Для прикладу, колекціонери можуть заплатити від 4500 доларів за нерозміщенні банкноти 1890 року. Водночас додають, що ціна більшості таких купюр варіюється від 550 до 2500 доларів за купюру.

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Крім того, за оригінальні банкноти у 2 долари 1862 року, які не були нерозміщенні, можуть заплатити від 500 доларів до понад 2800 доларів. Тоді як за банкноту цього ж номіналу 1869 року можна отримати від 3800 доларів. З більш сучасних випусків, виділяють 2 долари з преміального набору Федеральної резервної системи 2003 року з 12 банкнот. За цю купюру можна виторговувати від 700 доларів.