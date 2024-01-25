Найбільша економіка світу здивувала темпами зростання: як реагує долар

Долар демонструє позитивну динаміку проти своїх головних конкурентів. У центрі уваги нові дані про стан економіки США. Більше про основні зміни на ринку валют – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку валют за 25 січня

У четвер, 25 січня, Індекс долара США коливається на рівні 103,55, впавши на 0,31%. При цьому діапазон коливання становить від 103,21 до 103,64, за даними Yahoo!Finance.

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Ключові коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Долар дорожчає завдяки стійкості економіки США

Долар зростає в ціні після даних, що економіка США зросла швидше ніж очікували у четвертому кварталі 2023 року. На цьому тлі також припускають, що Федеральний резерв не буде поспішати зі зниженням ключової ставки. Нагадаємо, що саме долар є одним із ключових бенефіціарів агресивної монетарної політики американського регулятора.

Наразі на ринку очікують, що центральний банк США ухвалить рішення про перше зниження ключової ставки під час травневого засідання. Вірогідність цього прогнозу оцінюють на 91%, повідомляє CNBC.