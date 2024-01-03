Долар починає 2024 рік з серйозних перемог: що відбувається на ринку валют

Долар повернувся до зростання у 2024 році, демонструючи стійкі позиції проти кошика з 6 інших валют. Більше про останні зміни на ринку – читайте у новому матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку валют за 3 січня

У середу, 3 січня 2024 року, Індекс долара США коливався на рівні 102,49. Цей індикатор зріс на 0,28% від початку торгів. При цьому діапазон коливання становить від 102,07 до 102,51, за даними Yahoo!Finance.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35 ;

; цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Долар зростає в ціні

У середу американський долар суттєво подорожчав та утримується на рівні, який близький до максимуму за 2 тижні. Цьому сприяє зростання дохідності державних облігацій США та незначне відновлення апетиту до ризику, яке почало тиснути на Волл-стріт.

Загалом валюта США демонструє стійкі позиції та отримала можливість для певного "відпочинку" після спаду на 2% у грудні 2023 року та першого річного спаду з 2020 року, інформує CNBC.

Натомість євро та британський фунт фіксують втрати на ринку проти долара. Крім того, під час торгів у вівторок долар зафіксував подорожчання на 0,86%. Це стало найбільшим денним зростанням з березня 2023 року.