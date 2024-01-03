Доллар начинает 2024 год с серьезных побед: что происходит на рынке валют

Доллар вернулся к росту в 2024 году, демонстрируя устойчивые позиции против корзины из 6 других валют. Больше о последних изменениях на рынке читайте в новом материале 24 Канала.

Главные изменения на рынке валют за 3 января

В среду, 3 января 2024 года, индекс доллара США колебался на уровне 102,49. Этот индикатор вырос на 0,28% с начала торгов. При этом диапазон колебания составляет от 102,07 до 102,51, по данным Yahoo! Finance.

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Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35 ;

; этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар растет в цене

В среду американский доллар существенно подорожал и удерживается на уровне, близком к максимуму за 2 недели. Этому способствует рост доходности государственных облигаций США и незначительное восстановление аппетита к риску, которое начало давить на Уолл-Стрит.

В целом валюта США демонстрирует устойчивые позиции и получила возможность для определенного "отдыха" после спада на 2% в декабре 2023 года и первого годового спада с 2020 года, информирует CNBC.

Евро и британский фунт фиксируют потери на рынке против доллара. Кроме того, в ходе торгов во вторник доллар зафиксировал подорожание на 0,86%. Это стало самым большим дневным ростом с марта 2023 года.