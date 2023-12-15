Долар знову фіксує серйозні втрати на ринку та тестує нові мінімуми

Долар демонструє позитивну динаміку під час торгів у п'ятницю, проте результат за тиждень буде прямо протилежний. Позиції валюти просіли через очікування щодо зміни політики Федеральної резервної системи США. Про ключові зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку валют за 15 грудня

Під час торгів у п'ятницю, 15 грудня, Індекс долара США коливається на рівні 102,11, зрісши на 0,15%. При цьому діапазон коливання становить від 101,84 до 102,20, за даними Yahoo!Finance.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Чому долар майже обвалився до нового мінімум

Американська валюта коливається на рівні, близькому до мінімуму за 4 місяці, попри позитивну динаміку торгів у п'ятницю. Крім того, Індекс долара США прямує до найбільшого тижневого спаду за 5 останніх місяців. Головна причина – перспектива зниження ключової ставки Федеральним резервом. На цьому тижні глава центробанку США заявив, що агресивний цикл грошово-кредитної політики, найімовірніше, підійшов до завершення, а питання зменшення процентної ставки стає більш помітним.

Паралельно центральні банки говорять про досить жорстку позицію щодо подальшої монетарної політики. Тож, євро та британський фунт зміцнюють позиції на ринку, пише Reuters.

Водночас американський інвестор та мільярдер Вільям Акман вважає, що на першу економіку світу може чекати "жорстка посадка", якщо Федеральний резерв невдовзі не почне знижувати ключову ставку.