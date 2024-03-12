Долар змінив динаміку на ринку: усе через інфляцію у США

Долар США пройшов через турбулентний торговий день, який завершив зростанням. На ринок серйозно вплинули останні дані про інфляцію у США. Більше про ключові зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Ключові зміни на ринку валют

Індекс долара США завершив торги у вівторок, 12 березня, із незначним зростанням. Варто додати, що сесія була досить турбулентною. Зокрема, долар спершу дорожчав, а потім втрачав позиції на ринку, інформує Reuters.

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Згідно з даними Reuters, Індекс долара США зріс на 0,2% до 102,95. Діапазон коливання цього показника становив від 102,88 – 102,95.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Які фактори впливають на долар США

Долар США трохи зміцнив позиції на ринку після останніх даних про інфляцію в першій країні світу. Цифри за лютий 2024 року виявилися вищими, ніж очікували.

На цьому фоні очікування щодо зниження процентних ставок Федеральним резервом під час червневої зустрічі трохи ослабли, пише видання Reuters. Нагадаємо, що саме початок агресивної монетарної політики центробанку США стало поштовхом до стрімкого зростання долара.