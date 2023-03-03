Останні зміни на ринку

У п'ятницю, 3 березня 2023 року, Індекс долара США втратив 0,36% до 104,67, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 104,60 – 104,94.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років ;

Крім того, це найкращий результат за ; За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 97,29, за даними CNBC.

Долар повернувся до падіння та на шляху до першого тижневого спаду з січня, оскільки трейдери намагаються оцінити курс монетарної політики Федерального резерву, повідомляє видання CNBC.

Крім того, Індекс долара США відійшов від пікового рівня з 6 січня – 105,36, який зафіксували на початку тижня. Порівняно з минулою п'ятницею долара ослаб проти кошика з 6 інших валют ослаб на 0,5%.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Прогнози на 2023 рік

Експерти з Morgan Stanley додали, що у поточному році позиції долара США ослабнуть завдяки пожвавленню економічної активності у світі та послаблення фактору невизначеності. Інша група фахівців виокремила основні причини рекордного зміцнення долара США у 2022 році. Вони також поділилися прогнозами на 2023 рік.