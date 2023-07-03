Ринки чекають на нове рішення центрального банку США: що відбувається з доларом

Долар США почав тиждень зі зростання, проте зараз увага інвесторів зосереджена на наступному кроці Федерального резерву. Більше про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку

У понеділок, 3 липня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 103,14. Котирування цього індикатора подорожчали на 0,22%, заданими Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 102,87 до 103,27.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Максимально цей індекс зростав до позначки на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Мінімальне значення для цього індикатора зафіксували на рівні 100,79, повідомляє CNBC.

Очікування інвесторів

Цього тижня увага інвесторів буде сфокусована на липневій зустрічі Федеральної резервної системи США. У червні регулятор не змінював процентну ставку, попередивши про ймовірне продовження агресивної монетарної політики у наступні місяці, пише CNBC. Ринки очікують, що цього разу Федеральний резерв підвищить ставку на 25 пунктів. Ці шанси оцінюють у 84%.

З квітня по червень 2023 року Індекс долара США зріс на. Американська валюта зафіксувала квартальний приріст вперше з другої половини 2022 року.

Аналітики з MPS вважають, що долар США може впасти на 5% стосовно інших валют у другій половині поточного року. Нагадаємо, що видання Bloomberg визначило прогнози від MPS найбільш точними за перший квартал 2023 року.