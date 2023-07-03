Главные изменения на рынке

В понедельник, 3 июля 2023 года, индекс доллара США колеблется на уровне 103,14. Котировки этого индикатора подорожали на 0,22%, заданными Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 102,87 до 103,27.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Максимально этот индекс рос до отметки на уровне 114,78 . Это стало рекордом за 20 лет ;

. Это стало рекордом за ; Минимальное значение для этого индикатора зафиксировали на уровне 100,79, сообщает CNBC.

Ожидание инвесторов

На этой неделе внимание инвесторов будет сфокусировано на июльской встрече Федеральной резервной системы США. В июне регулятор не менял процентную ставку, предупредив о вероятном продолжении агрессивной монетарной политики в последующие месяцы, пишет CNBC. Рынки ожидают, что на этот раз Федеральный резерв повысит ставку на 25 пунктов. Эти шансы оценивают в 84%.

К теме! С апреля по июнь 2023 года Индекс доллара США вырос на 0,8%. Американская валюта зафиксировала квартальный прирост впервые со второй половины 2022 года.

Аналитики по MPS считают, что доллар США может упасть на 5% по отношению других валют во второй половине этого года. Напомним, что издание Bloomberg определило прогнозы от MPS наиболее точными за первый квартал 2023 года.