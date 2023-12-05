Долар змінив динаміку на ринку валют

Американський долар повернувся до зростання щодо кошика з 6 інших валют. Водночас ринок чекає на нові дані про рівень зайнятості у США. Більше про останні зміни - читайте у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку валют за 5 грудня

У вівторок, 5 грудня листопада, Індекс долара США торгується на рівні 103,80. Цей показник зріс на 0,09%. При цьому діапазон його коливання становить від 103,55 до 103,81, за даними Yahoo!Finance.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35.

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Долар відновлює позиції на ринку

У вівторок долар зміцнює позиції та майже подорожчав до пікового значення за тиждень напередодні оприлюднення нових даних про ринок праці. Ці дані можуть вплинути на очікування інвесторів щодо ключової ставки.

Натомість євро зафіксувало спад після заяви представника Європейського центрального банку, що наразі не розглядають підвищення процентної ставки, оскільки інфляція знижується.

Валютний стратег з MUFG додав, що на сьогодні ринок зосереджений на тому, яку політику будуть проводити центральні банки щодо ставки у 2024 році, повідомляє Reuters. Нагадаємо, що американський інвестор та мільярдер Вільям Акман вважає, що на першу економіку світу може чекати "жорстка посадка", якщо Федеральний резерв невдовзі не почне знижувати ключову ставку.