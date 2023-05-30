Долар слабшає, тоді як апетит до ризику зростає: що відбувається

Долар змінив динаміку на ринку. Одна з причин – угода щодо стелі державного боргу у США. Більше про останні зміни під час торгів – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку для долара США

Під час торгів у вівторок, 30 травня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 104,08. Котирування впали на 0,17%, згідно з Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 104,02 до 104,53.

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Крайні позиції для Індексу долара США на ринку за рік:

Максимально індекс зростав до позначки на рівні 114,78 . Це рекордне значення за 20 років ;

Мінімально цей індикатор за 12 місяців падав до 100,79, інформує видання CNBC.

Державний борг США та долар

З початку торгової сесії долара зафіксував певний спад щодо кошика з 6 інших валют. Проте валюта не відійшла далеко від максимуму за 2 місяці на ринку. Крім того, угода щодо підвищення стелі державного боргу США сприяла посиленню апетиту до ризику. Однак варто враховувати, що у Конгресі можуть виникнути труднощі щодо стелі боргу, пише CNBC

Нагадаємо, що глава американського Мінфіну наголосила, що на країну чекає дефолт, якщо стелю не підвищать до 5 червня 2023 року. До цього вона називала іншу дату, а саме 1 червня. Тоді як Алек Філліпс з Goldman Sachs датою X вказав 8 або 9 червня 2023 року.

Динаміка інших валют: