Долар повернувся до падіння після вдалого початку тижня

Долар повернувся до падіння після досить істотного зростання на початку тижня. На ринок впливає ситуація із рівнем працевлаштування у США, але також чекають на дані щодо інфляції. Більше про останні зміни – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни під час торгів

У вівторок, 11 квітня 2023 року, Індекс долара США втратив 0,40%, та опустився до рівня 102,17, за даними Yahoo!Finance. У рамках торгової сесії цей показник коливається в діапазоні 102,01 – 102,51.

Зверніть увагу Запорука успіху: яка стратегія може зацікавити багатьох інвесторів

Крайні позиції Індексу долара США за останні 12 місяців:

Максимально цей показник підіймався до 114,78. Це рекордне значення за два десятиліття, який зафіксували у 2022 році;

Це рекордне значення за два десятиліття, який зафіксували у 2022 році; Натомість мінімальний рівень котирувань становив 99,57, повідомляє видання CNBC.

Фахівці з компанії MPS, яка спеціалізується на основних курсах валют та відзначилася найточнішими прогнозами у першому кварталі 2023 року, вважають, що у другому півріччі долар США може впасти на 5%.

Ключові фактори впливу

Американський долар зробив перерву після найкращого ралі з початку квітня щодо кошика з 6 інших валют, оскільки ринок праці у США посилив аргументи на користь підвищення базової ставки на наступному засіданні Федерального резерву. Нагадаємо, що на початку тижня Індекс долара США виріс на 0,39%.

Трейдери вважають, що вірогідність підвищення ставки центробанком на 0,25 пункту наразі становить 74%. Водночас ще одним важливим фактором стануть нові дані щодо Індексу споживчих цін у США, які мають оприлюднити 12 квітня, пише CNBC. Актуальна динаміка інших валют:

Позиції євро на ринку зміцніли на 0,14%. Під час попередньої торгової сесії ця валюта втратила 0,34% щодо долара;

Під час попередньої торгової сесії ця валюта втратила щодо долара; Британський фунт виріс на 0,11%. У понеділок, 10 квітня, грошова одиниця зафіксувала спад на рівні 0,23%.