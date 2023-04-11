Долар повернувся до падіння після вдалого початку тижня

11 квітня 2023, 15:19
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Долар повернувся до падіння після досить істотного зростання на початку тижня. На ринок впливає ситуація із рівнем працевлаштування у США, але також чекають на дані щодо інфляції. Більше про останні зміни – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни під час торгів

У вівторок, 11 квітня 2023 року, Індекс долара США втратив 0,40%, та опустився до рівня 102,17, за даними Yahoo!Finance. У рамках торгової сесії цей показник коливається в діапазоні 102,01 – 102,51.

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Крайні позиції Індексу долара США за останні 12 місяців:

  • Максимально цей показник підіймався до 114,78. Це рекордне значення за два десятиліття, який зафіксували у 2022 році;
  • Натомість мінімальний рівень котирувань становив 99,57, повідомляє видання CNBC.

Фахівці з компанії MPS, яка спеціалізується на основних курсах валют та відзначилася найточнішими прогнозами у першому кварталі 2023 року, вважають, що у другому півріччі долар США може впасти на 5%

Ключові фактори впливу

Американський долар зробив перерву після найкращого ралі з початку квітня щодо кошика з 6 інших валют, оскільки ринок праці у США посилив аргументи на користь підвищення базової ставки на наступному засіданні Федерального резерву. Нагадаємо, що на початку тижня Індекс долара США виріс на 0,39%.

Трейдери вважають, що вірогідність підвищення ставки центробанком на 0,25 пункту наразі становить 74%. Водночас ще одним важливим фактором стануть нові дані щодо Індексу споживчих цін у США, які мають оприлюднити 12 квітня, пише CNBC. Актуальна динаміка інших валют:

  • Позиції євро на ринку зміцніли на 0,14%. Під час попередньої торгової сесії ця валюта втратила 0,34% щодо долара;
  • Британський фунт виріс на 0,11%. У понеділок, 10 квітня, грошова одиниця зафіксувала спад на рівні 0,23%.

Що таке Індекс долара США

Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.
Автор: Віта Свірневська