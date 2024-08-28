Долар обвалився до найнижчого рівня з літа 2023 року, а його конкурент різко зріс в ціні

Інвестори очікують на нові та важливі економічні дані, що впливає на динаміку на валютному ринку. Зокрема, долар США зафіксував новий обвал.

Як змінився курс долара на ринку

У вівторок, 27 серпня, Індекс долара США фіксував нові втрати. На ринок валют продовжують впливати очікування щодо зниження ставки Федеральним резервом. Зокрема, цей фактор тиснув на американський долар в останні тижні. Крім того, інвестори очікують на важливі економічні дані на цьому та наступному тижнях.

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Нагадаємо, що на минулому тижні Джером Павелл заявив, що настав час для корегування монетарної політики, адже ризики підвищенням інфляції зменшилися, а ризики зниження рівня зайнятості навпаки зросли. Загалом долар демонстрував від'ємну динаміку не лише під час торгів 27 серпня, але протягом місяця, пише CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Позиції долара США на ринку

Індекс долара США впав на 0,3% до 100,53, досягнувши раніше найнижчого рівня на ринку з липня минулого року. Згідно з даними Yahoo!Finance, цей показник протягом дня коливався у діапазоні від 100,57 до 101,63. Тоді як за серпень Індекс долара США втратив 3,2%.

Крім того, американська валюта на шляху до найбільшого спаду за місяць з листопада 2022 року. Водночас євро продовжує зміцнювати позиції на ринку, а британський фунт зріс до максимального рівня за понад 2 роки відносно долара США.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,53, повідомляє видання CNBC.

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