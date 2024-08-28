Доллар упал до самого низкого уровня с лета 2023 года, а его конкурент резко вырос в цене

Инвесторы ожидают новых и важных экономических данных, что влияет на динамику на валютном рынке. В частности, доллар США зафиксировал новый обвал.

Как изменился курс доллара на рынке

Во вторник, 27 августа, Индекс доллара США фиксировал новые потери. На рынок валют продолжают влиять ожидания по снижению ставки Федеральным резервом. В частности, этот фактор давил на американский доллар в последние недели. Кроме того, инвесторы ожидают важные экономические данные на этой и следующей неделях.

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Напомним, что на прошлой неделе Джером Пауэлл заявил, что пришло время для корректировки монетарной политики, ведь риски повышения инфляции уменьшились, а риски снижения уровня занятости наоборот выросли. В целом доллар демонстрировал отрицательную динамику не только во время торгов 27 августа, но в течение месяца, пишет CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Позиции доллара США на рынке

Индекс доллара США упал на 0,3% до 100,53, достигнув ранее самого низкого уровня на рынке с июля прошлого года. Согласно данным Yahoo!Finance, этот показатель в течение дня колебался в диапазоне от 100,57 до 101,63. Тогда как за август Индекс доллара США потерял 3,2%.

Кроме того, американская валюта на пути к наибольшему спаду за месяц с ноября 2022 года. В то же время евро продолжает укреплять позиции на рынке, а британский фунт вырос до максимального уровня за более чем 2 года относительно доллара США.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,53, сообщает издание CNBC.

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