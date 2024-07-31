Долар падає в ціні після важливого рішення центробанку США

Долар продовжує знецінюватися. У середу на ринку валют важливу роль відіграло засідання чиновників центрального банку США, яке є сигналом про серйозні зміни у майбутньому.

Від чого залежить курс долара США

Долар США втрачає позиції на ринку. Водночас під час торгів у середу, 31 липня, зафіксували досить незначне знецінення долара, інформує видання Reuters. Валюта США падає в ціні після рішення центрального банку зберегти процентні ставки на поточному рівні – 5,25 та 5,5%.

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Проте Федеральна резервна система США "відкрила двері" для зниження вартості запозичень вже на наступному засіданні, яке пройде у вересні. Нагадаємо, що саме цього й очікує ринок.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,62, повідомляє видання CNBC.

Курс долара на ринку

Спершу Індекс долара США знизився на 0,1% до 104,34. Але падіння долара триває. На момент створення матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 104,05, інформує Yahoo!Finance. Протягом дня цей показник коливався у діапазоні 103,93 – 104,53.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Нагадаємо, що днем раніше долар подорожчав до пікового значення з середини липня. Під час сьогоднішніх торгів позиції євро на ринку опустилися на 0,08%, тоді як єна зросла на понад 1%.