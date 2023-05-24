Долар наблизився до чергового максимуму: що сприяє подорожчанню валюти

Долар продовжує зміцнювати позиції на ринку. Головна резервна валюта світу виграє від обговорення стелі державного боргу країни. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни для долара

Станом на середу, 24 травня, Індекс долара США торгується на рівні 103,75. Котирування подорожчали на 0,25%, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 103,35 до 103,77.

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Крайні позиції для Індексу долара США на ринку за рік:

Максимально індекс зростав до позначки на рівні 114,78 . Це рекордне значення за останні два десятиліття;

Мінімально цей індикатор за 12 місяців падав до 100,79, інформує видання CNBC.

Державний борг США та долар

Долар продовжує дорожчати на ринку проти кошика з 6 інших валют та наблизився до максимуму за 2 місяці. Нагадаємо, що під час минулої торгової сесії американська валюта подорожчала до пікового значення за 6 місяців щодо японської єни.

Наразі одним із найважливіших факторів впливу на ринку валют – обговорення підвищення стелі державного боргу США, яке затягнулося. Відтак долар виграє від свого статусу активу-гавані, пише CNBC. Додамо, що американські експерти назвали конкретні дати, коли США можуть вперше в історії оголосити дефолт.