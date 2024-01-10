Ринок валют чекає на важливі дані: що відбувається з доларом

Долар з початку 2024 року зумів відновити певні втрати, але ринок чекає на нові дані про інфляцію у США та наступний крок американського центробанку. Більше про головні зміни на ринку валют – читайте у новому матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку валют за 9 січня

У вівторок, 9 січня, Індекс долара США завершив торговий день на рівні 102,53. Цей індикатор втратив 0,04% під час торгів. При цьому діапазон коливання становить від 102,53 до 102,55, за даними Yahoo!Finance.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35 ;

; цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США на ринку

У грудні 2023 року долар впав до мінімуму за 5 місяців, оскільки інвестори оцінювали шанси зниження ключової ставки. З початку цього року долар уже встиг трохи відновити свої позиції на ринку. Деякі експерти навіть заявили, що розпродаж валюти наприкінці минулого року були перебільшені. Водночас Федеральна резервна система США, найімовірніше, й надалі буде впливати на динаміку долара, інформує видання CNBC.

Водночас трейдери очікують на нові дані про інфляцію у США. Таким чином, вони прагнуть отримати підказку, коли саме Федеральний резерв може перейти до зниження ставки.