Главные изменения на рынке валют за 9 января

Во вторник, 9 января, Индекс доллара США завершил торговый день на уровне 102,53. Этот индикатор потерял 0,04% в ходе торгов. При этом диапазон колебания составляет от 102,53 до 102,55, по данным Yahoo! Finance.

Интересно Мнения экспертов разделились: чего ждать от биткоина в 2024 году

Ключевые изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35 ;

; этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США на рынке

В декабре 2023 года доллар упал до минимума за 5 месяцев, поскольку инвесторы оценивали шансы понижения ключевой ставки. С начала этого года доллар уже успел немного восстановить свои позиции на рынке. Некоторые эксперты даже заявили, что распродажа валюты в конце прошлого года была преувеличена. В то же время Федеральная резервная система США, вероятнее всего, и дальше будет влиять на динамику доллара, информирует издание CNBC.

В то же время трейдеры ожидают новых данных об инфляции в США. Таким образом, они стремятся получить подсказку, когда именно Федеральный резерв может перейти к понижению ставки.