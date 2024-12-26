Курс долара на сьогодні

Під час торгів у четвер, 26 грудня, долар продовжує утримувати стійкі позиції на ринку, але демонструє від'ємну динаміку.Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters. Водночас валюта закріпилися біля пікового рівня за 2 роки.

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Крім того, долар на шляху до зростання на понад 2% за місяць. Нагадаємо, що очільник Федеральної резервної системи США Джером Павелл на останньому в цьому році засіданні центрального банку підготував ринки до меншої кількості знижень ставок в наступному році. На цьому фоні трейдери зараз очікують на зниження ставки лише на 35 базисних пунктів у 2025 році.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,54;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 108,22. Цей індикатор трохи відійшов від пікового рівня за 2 роки – 108,54. На цю мить долар впав в ціні на 0,04%. Діапазон коливання за день становить від 108,11 до 108,25, за даними Markets Watch.

До теми! З початку року долар зріс в ціні на майже 7%. Крім того, долар суттєво подорожчав за останні 3 місяці. Йдеться про зростання на 7,25%. Цьому сприяли вибори у США, на яких переміг Дональд Трамп.

Курс євро впав на 0,18% щодо долара США. Водночас японська єна коливається біля мінімуму за 5 місяців у парі за американською валютою.