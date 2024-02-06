Долар тримається біля максимуму за понад 10 тижнів: які фактори у центрі уваги

Долар демонструє різносторонню динаміку на ринку. Валюта реагує на останні дані про економіку США та останні заяви глави центробанку. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку валют за 6 лютого

У вівторок, 6 лютого 2024 року, Індекс долара США коливається на рівні 104,23, впавши на 0,21%. При цьому діапазон коливання становить від 104,21 до 104,59, за даними Yahoo!Finance.

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Ключові коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США

Під час торгів у вівторок долар наблизився до найвищого рівня за майже останні три місяці. Крім того, Індекс долара США у понеділок досягнув позначки у 104,60, що піковим рівнем з середини листопада.

Варто врахувати, що низка сильних економічних даних США та останні заяви глави Федеральної резервної системи Джерома Павелла розвіяли спекуляції щодо швидкого та різкого зниження ключової процентної ставки. Таким чином, долар отримав підтримку. Водночас позиції євро ослабли на 0,1%, тоді як британський фунт зріс на 0,15%, але залишається біля мінімуму за 7 тижнів, інформує Reuters.