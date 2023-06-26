Долар на шляху до пікового значення за місяць, попри від'ємну динаміку: ключові фактори впливу

Долар почав новий тиждень на досить стабільних позиціях, попри від'ємну динаміку на ринку. Більше про останні зміни на ринку валют та головні фактори впливу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни для долара США

У понеділок, 26 червня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 102,75. Котирування за час торгів впали на 0,16%, згідно з даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 102,67 до 102,83.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Пікового значення індекс досягнув на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Найслабшу позицію цей індикатор за рік зафіксував на рівні 100,79, інформує CNBC.

Фактори впливу на ринку

Долар США наблизився до пікового рівня за тиждень, оскільки трейдери зважують вплив затяжного циклу агресивної монетарної політики центральних банків на перспективи глобального зростання економіки.

Крім того, залишається фактор тривоги щодо глибокого спаду в найбільших економіках світу. Інвестори також вкрай стривожені через останні події у Росії. Проте реакція на валютному ринку була трохи приглушена, адже вони оцінюють наслідки державного заколоту, який раптово зупинили, пише видання CNBC.

Загалом за минулий тиждень долар США подорожчав на. Варто зауважити, що вперше майже за місяць валюта зафіксувала приріст за тиждень.

Динаміка інших валют на ринку:

Євро повернулося до зростання, подорожчавши на 0,07% проти долара США з початку торгів. Таким чином, валюта відновлює втрати, які зафіксували на минулому тижні;

проти долара США з початку торгів. Таким чином, валюта відновлює втрати, які зафіксували на минулому тижні; Британський фунт подорожчав на 0,1%, також повернувши частину падіння за минулий тиждень;

також повернувши частину падіння за минулий тиждень; Японська єна виросла 0,3%.

Аналітики з MPS очікують, що долар США може впасти на 5% стосовно інших валют у другій половині поточного року. Нагадаємо, що видання Bloomberg визначило прогнози від MPS найбільш точними за перший квартал 2023 року.